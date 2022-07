Rund 1500 Mal im Jahr ist die Bergwacht Schwarzwald im Einsatz. Seit 100 Jahren helfen die Ehrenamtlichen Menschen in Not. Das feiern sie Ende Juli. Doch schon jetzt steht ein wichtiger Termin an.

Winden im Elztal (dpa/lsw) - Mit einem Berggottesdienst und dem Freiburger Erzbischof Stephan Burger will die Bergwacht Schwarzwald heute ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Rund 450 bis 600 Gäste werden einer Sprecherin zufolge auf dem 907 Meter hohen Hörnleberg erwartet. Nahe der Wallfahrtskirche „Unsere Liebe Frau auf dem Hörnleberg“ im Elztal sollen unter anderem die Jugendbergwacht Fürbitten sprechen und die Bläsergruppe Hieslemusikanten spielen.

Etwa 1500 Mal im Jahr sind die rund 750 aktiven Bergretter bei Wind und Wetter im Schwarzwald im Einsatz. Richtig groß feiern will die Bergwacht Schwarzwald ihr Jubiläum am 23. Juli am Feldberg.

