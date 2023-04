Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So gut besucht wie am Mittwoch zur spektakulären Tanzperformance „Blu Infinito“ war die Festhalle seit Corona selten. Alle wollten abtauchen in die magische Unterwasserwelt von Kult-Choreograf Anthony Ryan Heinl.

Das tiefe Blau der Meere, deren berauschende Unendlichkeit und bunte Vielfalt der Unterwasserwelt haben schon viele Künstler inspiriert. Filme, Musik, Gemälde und poetische Werke schöpfen