Obwohl der Lockdown viele Projekte vereitle, sei der künstlerische Dialog keinesfalls tot, sagt Kandeler Maler Benjamin Burkard, der sein Atelier in Neupotz hat. Mit seinem neuen Vorhaben will er sogar Grenzen überschreiten, die aktuell als geschlossen gelten. Mit dem jungen österreichischen Kollegen Georg Pummer hat er sich verständigt, ein spannendes Experiment zu wagen: Beide beginnen ein Bild in ihrem Studio und reichen es unfertig per Post an den anderen weiter. Der andere erhält die vollständige Freiheit, das Bild nach seinem Gewissen fertigzustellen. Auf den „Schluss“ ihrer Arbeit seien beide gespannt, heißt es von Burkard.