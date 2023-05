In der Diskussion um den Verbleib der von Deutschland an Nigeria zurückgegebenen Benin-Bronzen hält die Leiterin der Benin Dialogue Group, Barbara Plankensteiner, an Restitutionen fest. «Die Rückgabe erfolgte bedingungslos, da es sich eindeutig um koloniales Raubgut handelt», sagte Plankensteiner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Der Sinn der Rückgabe steht außer Frage.»

Berlin/Hamburg (dpa) - Zuvor war bekannt geworden, dass der scheidende nigerianische Präsident Muhammadu Buhari die wertvollen Kunststücke an den Oba als Oberhaupt des Königreichs Benin übertragen hatte.

In der Benin Dialogue Group arbeiten seit 2010 internationale Museen mit nigerianischen Partnern und Vertretern des Königshofs von Benin zusammen.

Deutschland hatte Ende 2022 zunächst 20 wertvolle Benin-Bronzen aus Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Dresden/Leipzig an das afrikanische Land zurückgegeben. Mehr als 1100 der Arbeiten aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, das heute zu Nigeria gehört, waren bisher in rund 20 deutschen Museen zu finden. Die Objekte, die neben Bronze auch aus Elfenbein und anderen Materialien gefertigt sind, stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897.

«Die präsidentielle Erklärung wurde in Präsident Buharis letztem Regierungsmonat öffentlich gemacht», sagte Plankensteiner, die auch Direktorin des Hamburger Museums am Rothenbaum - Kulturen und Künste der Welt ist. Bislang gebe es dazu keine offizielle Mitteilung von der staatlichen National Commission of Museum and Monuments (NCMM) oder von Regierungsseite. «Offenbar gib es vor Ort noch Klärungsbedarf und es werden diesbezüglich Gespräche geführt.»

Mit mehr Klarheit rechnet Plankensteiner erst nach Amtsantritt der neuen Regierung. «Eine Rückgabe in dieser Größenordnung und Bedeutung führt natürlich zu Bewegungen und Aushandlungen», sagte sie. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese zu einem guten Ergebnis führen werden.»

Plankensteiner verwies darauf, während der Restitutionsverhandlungen sei stets betont worden, «dass die Rückgabe kein Ende, sondern den Anfang einer neuen Kultur der Zusammenarbeit darstellt». Nun müssten die Verhandlungen in Nigeria abgewartet werden, um in engem Austausch mit den Verantwortlichen vor Ort weitere Entwicklungen zu begleiten.

