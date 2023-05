Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Andrea Stenzel stand am Morgen nach der Flutnacht im Ahrtal vor den Trümmern ihrer Instrumente. Jetzt bekommt die in der Südpfalz aufgewachsene Kantorin Hilfe aus ihrer alten Heimat: Mit drei Benefiz-Konzerten will der Bad Bergzaberner Bezirkskantor Wolfgang Heilmann der Kollegin beim Wiederaufbau helfen.

Wenn Andrea Stenzel, die in Schweigen-Rechtenbach aufgewachsen ist, die Ereignisse der Flutkatastrophe vom vergangenen Sommer schildert, fühlt man sich in apokalyptische Szenarien versetzt. „Am