Künstler der Region wollen Solidarität mit der Ukraine zeigen: Am Sonntag, 27. März, lädt das Kulturzentrum Tollhaus mit dem Kulturring Karlsruhe von 15 bis 21 Uhr zu einem großen Benefiz-Kulturtag ein. In beiden Sälen und auf dem Außengelände gibt es Musik, Tanz, Artistik, Mitmachaktionen für die ganze Familie.

Unter den rund 40 beteiligten Künstlern sind auch einige aus der Südpfalz wie die Sopranistin Annette Postel, die Band Miri in the Green, der Jockgrimer Schlagzeuger Tommy Baldu und der Rülzheimer Gitarrist und Sänger Rolf Ableiter mit Field Commander C.. Mit dabei aus Karlsruhe sind unter anderem die Musikkomikerin Frau Antje, Künstler Georg Schweizer, Kabarettist Gunzi Heil, Bands wie No Sugar No Cream, die Helmholtz Big Band und die klassische Gruppe Spark, Musiker wie Jos Rinck, Peter Lehel und der mongolische Kehlkopfsänger Epi.

Sie alle verzichten auf ihre Gagen und wollen „ein Zeichen gegen den mutwillig vom Zaun gebrochenen Angriffskrieg in der Ukraine setzen“. Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und weitere Erlöse gehen an ausgewählte Organisationen wie die lokale Ukraine Hilfe und Artists in Risk. Mit dem Geld sollen Geflüchtete und in der Ukraine lebende Menschen unterstützt werden.

Tickets gibt’s im Netz unter www.tollhaus.de und an der Kasse für 15, 25 oder 50 Euro. Für weitere und größere Spenden wird es beim Benefiz-Kulturtag verschiedene Möglichkeiten geben.