Nach den Abgängen einiger Routiniers hat der SV Waldhof Mannheim Rico Benatelli zurück nach Deutschland geholt. Er verfügt über Erfahrung - auch höherklassig.

Mannheim (dpa/lsw) - Mittelfeldspieler Rico Benatelli kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich dem Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim an. Der 32-Jährige kommt von Austria Klagenfurt aus Österreich, wie die Mannheimer am Mittwoch bestätigten. In seiner Laufbahn lief Benatelli bereits 189 Mal in der 2. Bundesliga auf.

«Nach den Abgängen erfahrener Akteure haben wir auf dem Markt natürlich auch nach sehr erfahrenen, aber weiterhin hungrigen Spielern Ausschau gehalten. Mit Rico Benatelli haben wir uns schon zu Beginn auf einen Spieler konzentriert, den wir unbedingt bei uns spielen sehen wollten», sagte Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport bei den Mannheimern.

Vereinsmitteilung