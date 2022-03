Julian Scharfenberger, bester Torjäger des Fußball-Oberligisten in der jüngeren Vergangenheit, schließt sich zur kommenden Saison dem in der A-Klasse spielenden Phönix Bellheim an. „Wir sind stolz, dass uns dieser Top-Transfer gelungen ist“, teilte der Verein mit. Der 30-Jährige erzielte in 287 Spielen in der Ober- und Verbandsliga für den FV Dudenhofen, den SC Hauenstein und den TuS Mechtersheim 127 Tore. Zuvor spielte er in der A-Junioren-Bundesliga für die TSG Hoffenheim.