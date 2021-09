Lange sah es so aus, als würde es dieses Jahr kein weiteres Straßenradrennen geben. Am 10. Oktober veranstaltet der RC Silberpils Bellheim mit dem Erdinger Preis nun doch noch ein Kriterium. Wo, das erklärt Präsident Peter Weber.

Herr Weber, wie kommt es, dass der Erdinger Preis nun doch ausgetragen wird?

Wir hatten das eigentlich für August geplant. Da galt die Regelung, dass 500 Personen da sein dürfen. Da zählten aber auch die Anwohner dazu. Das hätten wir nicht machen können. Also haben wir uns überlegt, dass wir ins Gewerbegebiet gehen. Da ist sonntags alles geschlossen, dann haben wir nur Zuschauer und Radfahrer. Ich habe als Bauunternehmer einen Lagerplatz vor Ort und kann alles zur Verfügung stellen. Der Radsport stirbt, wenn wir alles absagen.

Was erhoffen Sie sich?

Die Fahrer sollen die Strecke mal ausprobieren, sodass wir, wenn es gut läuft, künftig im März dort einen Frühjahrsklassiker anbieten wollen. Es wäre dann immer das erste Rennen in der Saison. Generell sieht man an den paar Rennen, die stattgefunden haben, dass der Radsport doch noch gut angenommen wird. Viele freuen sich, dass Rennen überhaupt stattfinden können.

Wie schwierig ist es, in solchen Zeiten ein Radrennen zu planen?

Bei der Strecke ist das tatsächlich einfach zu machen. Man kann das Gelände mit einem Bauzaun zuschließen. So können wir kontrollieren, wer rein- und rausgeht. Wir hätten auch, wenn die Coronazahlen runtergehen, keine Probleme damit, 1000 oder 1500 Leute reinzulassen. Beim Zeitpunkt haben wir darauf geachtet, dass wir nicht mit anderen Rennen in Konflikt kommen. Da war das der früheste Termin. Da könnten wir noch Glück mit dem Wetter haben.