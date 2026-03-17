Mitten auf der Fahrt kommt ein Lastwagenfahrer von der Straße ab und kippt in den Straßengraben. Wie es ihm gelang, sich zu retten.

Mühlacker (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer ist auf der Bundesstraße 35 bei Mühlacker (Enzkreis) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Dabei sei er leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige habe den Schlepper noch vor Eintreffen der Beamten selbstständig verlassen können. Trotzdem wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist bislang nicht bekannt. Der Lastwagen war den Angaben zufolge mit Altmetall und Elektrogroßgeräten beladen. Flüssigkeiten traten keine aus.

Aufgrund des Unfalls und der Bergungsmaßnahmen war die B35 zwischen Illingen und Mühlacker am frühen Morgen komplett gesperrt.