Mit einem mehrwöchigen Festival im Kulturgarten steigt der Verein Panorama in das Karlsruher Leben ein. Am 15. August öffnet vor dem soziokulturellen Zentrum P 8 ein kleines Open-Air-Gelände mit Konzerten und Streamings bis Ende September. Wie es aber zum Jahresende für den Verein weiter geht, ist noch unklar. Denn dann läuft der Mietvertrag aus: Das Gelände wird Teil eines Neubauprojekts.

Sein erstes Domizil hatte Panorama von 2011 bis 2014 noch am Rheinhafen in der legendären Halle 14, ehe er an den heutigen Standort in der Nordstadt zog. Dort etablierte sich das P8