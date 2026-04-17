Vor drei Jahren ist Luis Baltes von Hamburg zurück in der Südpfalz gezogen. Seinen alten Kontakten hat er gleich mehrere Produktionen zu verdanken, die heute herauskommen.

Einer dieser Kontakte im Netzwerk des Rappers, Sängers, Songwriters, Beatboxers, Producers und DJs ist der internationale Hitproduzent Fabian Strandberg, mit dem Luis Baltes vor zehn Jahren schon zusammengearbeitet hat: bei einem Ableger des lebensfrohen, bunten Kinderlieder-Projekts „Giraffenaffen“. An den Alben waren seit 2012 etliche bekannte deutschsprachige Musiker wie Tim Bendzko, Lena, Roger Cicero, Johannes Oerding und Stefanie Heinzmann beteiligt. Sie haben dafür moderne Versionen alter Kinderlieder eingesungen oder eigene Hits auf Kinder zugeschnitten.

Diese Woche kommt das zehnte Album heraus. Soffie steuert mit „Für immer Tiere“ eine Neuinterpretation ihres Hits „Für immer Frühling“ bei. Oimara singt sprachwitzig vom „Zebrastreifenpferd“. Außerdem haben Mia, Wilhelmine, Johannes Oerding, Pohlmann, Mousse T. (feat. Evelyn Weigert), Die Atzen und Florian Künstler (feat. Honigkuchenpferde) mitgewirkt.

Luis Baltes war 2016 bei der Gründung der »Giraffenaffen Gang« dabei. Foto: David Friedrich

Auch die „Giraffenaffen Gang“ hat drei Songs beigesteuert. Bei der Gründung dieses fiktiven Trios 2016 war Luis Baltes dabei. Es sollte das Programm um einen urbaneren Sound frecher, Hip-Hop-lastiger Songs erweitern und hatte vor allem auf Streaming-Portalen Erfolg, erzählt der Musiker. Der größte Hit der fiktiven Musiker Boris Beat, Karo Klaro und MC Mike war „Ein Nilpferd muss aufs WC“ mit 100 Millionen Aufrufen.

In einer aufgepeppten Version als Dschungelrave Mix ist der Kinderparty-Klassiker nun auch auf dem neuen Album zu hören, in einem Remix, der auch im Club, auf dem Rave und beim Après-Ski funktionieren könne, sagt Baltes. Außerdem zwei weitere Songs, die er mitgeschrieben, coproduziert und eingesungen hat: den Jubiläumssong „Wir sind 10“, einen funky Popsong mit Bläsern und Gitarren, und „Blumenwiese“, einem vom brasilianischen Baile-Funk inspirierten Kinderpartyknaller über ein Festival, dass die Bienen veranstalten – laut und lustig.

Neue Kooperation mit dem Vater

Dass Baltes, der in Hamburg zuletzt mit den Waterkant-Hip-Hoppern Fünf Sterne Deluxe gearbeitet hat, inzwischen wieder in der südpfälzischen Provinz lebt, wo er in jungen Jahren mit den Dicken Kinder auf der Bühne stand, sei bei einem solchen Engagement völlig egal, erzählt der 42-Jährige. „Strandberg pendelt zwischen Stockholm, Berlin und L.A. Und ich habe meine Parts in Landau geschrieben und aufgenommen.“ Das ließ sich auch gut mit dem Familienleben als Vater eines Dreijährigen vereinbaren. „Wir sind gut angekommen“, sagt Baltes über den Umzug vor drei Jahren nach Landau. Auch seine Freundin, die im Brotberuf als Juristin arbeitet, tritt als Sängerin Dybal mit deutschsprachigem Folk auf.

Mit dem neuen Album der „Giraffenaffen“ unterstützen die jungen Eltern Die Arche des Christlichen Kinder- und Jugendwerks für benachteiligte Kinder, an die ein Teil des Verkaufserlöses geht. Und die Platte hat Baltes eine weitere besondere Kooperation ermöglicht: Bass und Gitarre für den Titel „Wir sind 10“ hat sein Vater Rick Baltes eingespielt. Mit ihm arbeite der Sohn auch an der bald erscheinenden neuen Soloplatte des 72-Jährigen. Vater Rick hat sein Leben lang Musik gemacht: Für Country, Fingerpicking und Rock’n’Roll mit bayerischen Mundarttexten habe er sich in München einen Namen gemacht, erzählt der Sohn. Bisher habe es leider wenig Anknüpfungspunkte zu seinem Hip-Hop gegeben.

Ironischer Blick auf die Traumwelt

Das dritte Album von Rick Baltes orientiere sich an der Musik von Tom Pettys Platte „Southern Accents“, die er mit bayerischem Einschlag versieht. Bei einigen Songs steuert der Sohn Beatboxing bei. Erscheinen soll die neue Produktion bei Luis Baltes’ eigenem Label Kanone Records, für das er jetzt mit Kontor New Media einen neuen Vertrieb gefunden hat, nachdem er mit DistroKid sehr negative Erfahrungen gemacht habe, wie er erzählt.

Und noch ein alter Wegbegleiter aus Popakademie-Zeiten hat sich bei Baltes in der Südpfalz gemeldet: sein damaliger Tutor Manuel Steinhoff, der heute als Bassist, Produzent und Grafiker in Marburg lebt. Diese Woche ist seine neue EP „von ganz allein kollabiert“ herausgekommen. Und für den Song „Good Life“ hat Baltes einen Text geschrieben und eingesungen. Darin wirft er, wie er selbst sagt, einen ironischen Blick auf eine „sonnige Traumwelt, die heutzutage immer notwendiger und gleichzeitig unerreichbarer erscheint“.