Lisa Gruber und Stefanie Ulrich vom TV Wörth haben den Pfälzer Turnerbund beim Deutschland-Cup in Paderborn vertreten.

Gruber, Jahrgang 2006, startete in ihren ersten Wettkampf seit über zwei Jahren. Am ersten Gerät, dem Balken, hatte sie mit Unsicherheiten zu kämpfen. Der neue Schrauben-Abgang gelang ihr dafür perfekt in den Stand. Auch beim Sprung und am Boden konnte sie ihre Übungen mit Schrauben-Elementen präsentieren. Am Barren erwischte sie keinen guten Start und ließ Punkte liegen. Gruber erreichte bei ihrer nationalen Premiere den 22. Platz.

Auch Stefanie Ulrich, Jahrgang 2001, hatte direkt am ersten Gerät Schwierigkeiten, stürzte. Leichte Unsicherheiten verfolgten sie auch noch am Schwebebalken. Sprung und Boden klappten wie gewohnt. Ein Tsukahara am Sprung sowie die akrobatische Bahn am Boden mit der 1,5-fachen Schraube rückwärts brachten ihr den zehnten Platz.