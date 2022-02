Kann sich Fußball-Landesligist SV Viktoria Herxheim noch für die Aufstiegsrunde qualifizieren? Auf Rang fünf setzt er die Meisterschaft beim SV Geinsheim fort (Sonntag, 14.30 Uhr). Was meint Trainer Jens Bodemer?

Herr Bodemer, wie fällt Ihre Bilanz der bisherigen Hauptrunde aus?

Unser erklärtes Ziel war von Beginn an die Aufstiegsrunde. Wir werden in den beiden noch ausstehenden Spielen der Hauptrunde dafür alles mögliche investieren.

Was hat Ihnen gut gefallen, was weniger?

Es hat zu viele Schwankungen gegeben. Wir haben in dieser Saison sehr gute Spiele gehabt, die gezeigt haben, wie viel Potenzial in unserem Team steckt. Leider haben wir die Konstanz vermissen lassen, was einer jungen Mannschaft zusteht.

Wie entwickeln sich die jungen Spieler?

Es macht unglaublich viel Spaß, mit den Jungs zu arbeiten. Sie bringen viel Potenzial mit und sind sehr lernwillig. Sie lassen sich auf neue Ideen ein und füllen unsere Vorstellungen von Fußball mit Leben aus.

Hoffen Sie auf Schützenhilfe des SV Büchelberg und SV Ruchheim?

Wir wollen uns auf die Ergebnisse konzentrieren, die wir selbst beeinflussen können.

Steigern die beachtlichen Erfolge in den Testspielen die Erwartungen?

Wir haben gemeinsam die bisherigen Gruppenspiele analysiert und viele Bereiche reflektiert. Daraus abgeleitet haben wir an manchen Stellschrauben gedreht und fußballerische Elemente angepasst.

Kann die Viktoria in Geinsheim aus dem Vollen schöpfen?

David Ehnes, Leo Dahl, Rico Gemmar und Yannik Wölfel werden ausfallen.