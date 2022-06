Erst ausgedünnter Fahrplan und vollere Züge, und nun umsteigen in den Bus: Mit der Schwarzwaldbahn von Karlsruhe nach Konstanz reisen, dauert bis auf weiteres länger. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, geht es für Reisende von diesem Donnerstag an zwischen Hausach und St. Georgen nur mit dem Bus weiter. Zwischen Karlsruhe und Hausach sowie zwischen St. Georgen und Konstanz fahren Regionalexpress-Züge (RE) aber im Stundentakt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Grund sind laut Bahn Abnutzungen an Rädern, die bei turnusmäßigen Untersuchungen in der vergangenen Woche erneut festgestellt wurden. Bis eine Lösung gefunden ist, sollen die Doppelstockfahrzeuge auf der kurvenreichen Strecke Hausach-St. Georgen nicht mehr eingesetzt werden. Zuvor hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.

Der Bahn zufolge fahren durchgängig RE-Züge auf den für Pendler und Schüler wichtigen Verbindungen von Konstanz (ab 4.51 Uhr) nach Offenburg (an 7.21 Uhr) und von Offenburg (ab 5.23 Uhr) nach Konstanz (an 8.10 Uhr). Im Ersatzverkehr halten die Busse in Hornberg und Triberg. Zwischen 6.00 und 18.00 Uhr gibt es zusätzlich stündlich Direktbusse ohne Halt.

Anfang Februar hatte die Bahn zunächst mit Verweis auf die Corona-Lage für einen Monat Verbindungen bei der Schwarzwaldbahn reduziert. Im Frühjahr wurde ein ausgedünnter Fahrplan schon einmal mit abgenutzten Rädern erklärt.

PM der Bahn vom 24.6.