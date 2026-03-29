Ein Mann liegt stundenlang unter einem Baumstamm – bis zwei Passanten mit Mut und Motorsäge eingreifen. Was ist passiert?

Baltmannsweiler (dpa/lsw) - Unter einem Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt ist ein Mann in einem abgelegenen Wald im Kreis Esslingen entdeckt worden. Zwei Stunden zuvor habe der 52-Jährige den Stamm bei privaten Forstarbeiten wenden wollen, teilte die Polizei mit. Wegen des steilen Gefälles sei der mehrere Meter lange Baumstamm weggerutscht.

Das Bein des Mannes sei dabei unter dem Baum eingeklemmt worden: Er habe sich nicht selbst befreien können, hieß es weiter. Am Samstagnachmittag fanden ihn dann zwei Passanten, die bei Baltmannsweiler unterwegs waren. Mit einer Motorsäge wurde der schwer verletzte Mann nach Angaben der Polizei befreit. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.