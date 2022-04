Bei der Entrümpelung eines Unternehmens in Schwaben ist leicht radioaktives Material aufgetaucht. Bei den Arbeiten im Raum Aalen in Baden-Württemberg hatte ein 63-Jähriger einen Karton mitgenommen und war damit nach Bayern gefahren. Nach Angaben der Polizei öffnete der Mann in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) mit einem 41-Jährigen den Karton und fand einen Hinweis auf den radioaktiven Inhalt. Der jüngere Mann brachte den Karton am Mittwoch sofort auf ein freies Feld außerhalb der Ortschaft.

Aalen/Ichenhausen (dpa) - Die Feuerwehr und der Gefahrguttrupp der Polizei stellten dann fest, dass die Gesteine in dem Karton nur schwach strahlten. Der 41-Jährige war allerdings leicht kontaminiert und wurde vorsorglich dekontaminiert. Das strahlende Material wurde dem Umwelt-Landesamt in Augsburg zur Entsorgung übergeben. Das Polizeipräsidium Aalen ermittelt nun, woher das radioaktive Material stammt.

Polizeimitteilung