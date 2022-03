Philippsburg (dpa/lsw) - Der 31-Jährige, der beim Klettern über eine Brückenbrüstung in einen Kanal bei Philippsburg (Kreis Karlsruhe) gestürzt ist, ist tot. Die Leiche wurde am Mittwochnachmittag im Rheinniederungskanal entdeckt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 31-Jährige war den Angaben zufolge am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr mit dem Auto gemeinsam mit einem 28-Jährigen auf die Brücke gefahren - und soll versucht haben, einen Abfallsack illegal im Kanal zu entsorgen. Er stieg demnach aus dem Wagen, kletterte über die Brüstung und verlor den Halt.

Die Polizei suchte zunächst mit Hubschraubern nach dem Mann. Feuerwehr, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Deutsches Rotes Kreuz (DRK) und Taucher der Wasserschutzpolizei waren ebenfalls im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft veranlasste eine Obduktion.

