Nach dem Fund dreier toter Schafe und einer toten Ziege in Forbach (Landkreis Rastatt) untersuchen Fachleute, ob ein Wolf die Tiere gerissen hat. Dazu würden Genproben untersucht, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mit. «Ein Wolf kann als Verursacher derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.» Die Kadaver waren den Angaben nach am Dienstag gemeldet worden.

Forbach (dpa/lsw) - Forbach liegt im sogenannten Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, in dem drei Wölfe dauerhaft unterwegs sind. Innerhalb eines solchen Fördergebietes unterstützt das Land Tierhalter beim Anschaffen und beim Unterhalt von Weidezäunen und Herdenschutzhunden.

