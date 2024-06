Bühl (dpa/lsw) - Behörden haben in Bühl (Kreis Rastatt) 20 mumifizierte oder schon skelettierte Kadaver von Schafen und Ziegen auf dem Grundstück eines Mannes gefunden. Vor Ort waren zudem noch acht verwahrloste Tiere, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Zeugin hatte die Polizei am Mittwoch auf eine tote Ziege auf dem eingezäunten Areal hingewiesen. Gegen den Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

