Ein Einsatz von Michael Gregoritsch vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Auswärtsspiel bei Hertha BSC ist noch offen. Der Österreicher verletzte sich am Donnerstag im Europa-League-Spiel gegen den FC Nantes. Tags darauf wurde eine Beckenprellung diagnostiziert, sagte ein Sprecher des Sport-Clubs.

Freiburg (dpa) - Wettbewerbsübergreifend setzten die Breisgauer zuletzt fünf Mal nacheinander exakt auf die gleiche Startelf. In der Hauptstadt könnte Routinier Nils Petersen für eine Veränderung sorgen, sollte Gregoritsch nicht rechtzeitig fit werden.

Auch Trainer Christian Streich fehlte gegen den französischen Pokalsieger. Er war am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet worden. Gegen Nantes betreuten Patrick Baier und Julian Schuster die Freiburger beim 2:0-Sieg. Wer das Team am bevorstehenden neunten Spieltag coachen wird, soll vor der Abreise am Samstagnachmittag mitgeteilt werden.

