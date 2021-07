Der 34-jährige Landauer Hichem Gherbi hat in Offenbach, Hohenecken und Steinwenden Fußball gespielt. Er ist Cotrainer des TSV Billigheim-Ingenheim II in der A-Klasse Süd. Mit Niels Kiefer hat er gerade das Beachvolleyball-Turnier in Germersheim gewonnen.

Herr Gherbi, wie kommen Sie zum Beachvolleyball?

Ich habe Lehramt für Sport und Technik an Realschulen studiert. Für meine Masterarbeit ging ich 2017 nach Valencia in Spanien. Dort wurde am Strand überall Beachvolleyball gespielt. Ich habe relativ schnell Anschluss gefunden und festgestellt, dass ich gar nicht so schlecht bin.

Wie unterscheiden sich die beiden Sportarten?

Beim Beachvolleyball werden Fehler sofort bestraft. Ich habe nur einen Partner, bei mir ist das in der Regel Niels Kiefer. Es kommt auf technische Präzision und ein gutes Auge an, in diesen Punkten ist es anspruchsvoller. Beim Fußball kann ich mit hohem Kampfgeist und gutem Stellungsspiel andere Defizite kompensieren. Es ist natürlich vielseitiger, weil elf Spieler auf dem Platz miteinander kommunizieren sollten. Im taktischen Bereich stellt der Fußball höhere Anforderungen. Bei uns in der Pfalz steht Beachvolleyball nicht so sehr im Fokus, im Badischen hat die Sportart einen höheren Stellenwert.

Was haben Sie noch vor?

Beruflich bin ich angekommen. Ich bin Beamter und an der Realschule plus in Böhl-Iggelheim. Dort habe ich gemerkt, was der fehlende Sport in der Coronazeit bei den Kindern ausgelöst hat. Ich möchte sie im Unterricht verstärkt animieren, in die Sportvereine zu gehen. Beim Beachvolleyball ist das Ziel die Teilnahme an den höherwertigen A-Turnieren. Viel Energie stecke ich in meine Tätigkeit als Fußballtrainer. Ich möchte später im Nachwuchsbereich tätig sein und die Lizenzen erwerben.