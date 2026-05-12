Erst am letzten Spieltag sicherten sich Rostocks Basketballer einen Platz in den Play-Ins. Nun haben sie ein Endspiel um die Playoff-Teilnahme.

Rostock (dpa) - Die Rostock Seawolves haben ihre Chance auf die Playoffs in der Basketball-Bundesliga gewahrt. Im ersten Play-In-Spiel setzten sich die Rostocker in eigener Halle gegen die MHP Riesen Ludwigsburg klar mit 91:71 (42:38) durch.

Am Donnerstag kämpfen die Seawolves nun gegen den Verlierer des Duells zwischen Rasta Vechta und den Gladiators Trier um das letzte Ticket für die K.-o.-Runde und eine Viertelfinaleserie gegen Titelverteidiger Bayern München. Vechta und Trier spielen heute Abend (20.30 Uhr/Dyn) gegeneinander. Der Gewinner steht in den Playoffs und trifft im Viertelfinale auf Alba Berlin. Der Verlierer empfängt am Donnerstag Rostock.

In Rostock lieferten sich beide Teams vor der Halbzeit eine ausgeglichene Partie. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel im dritten Viertel, das die Seawolves mit 25:9 für sich entschieden. Bester Rostocker Werfer war D'Shawn Schwartz mit 24 Punkten.