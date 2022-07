Bei Bauarbeiten ist in Künzelsau (Hohenlohekreis) eine amerikanische Panzerabwehrwaffe gefunden worden. Die Arbeiter legten sie bei Arbeiten an einem Wasserrückhaltebecken frei, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um eine Bazooka handele. Sie wurde durch den Kampfmittelbekämpfungsdienst vor Ort gesprengt.

Künzelsau (dpa/lsw) - Mitteilung