München (dpa) - Robert Lewandowski vom deutschen Meister FC Bayern München hat Gerd Müllers Bundesliga-Bestmarke von 40 Treffern in einer Saison verbessert und ist nun alleiniger Rekordtorschütze in einer Spielzeit. Der Weltfußballer erzielte am Samstag im Heimspiel gegen den FC Augsburg in der 90. Minute sein Saisontor Nummer 41 und liegt damit einen Treffer vor Müller, der in der Spielzeit 1971/72 auf 40 Tore kam.

© dpa-infocom, dpa:210522-99-704889/1