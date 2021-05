Freiburg (dpa) - Robert Lewandowski vom deutschen Meister FC Bayern München hat Gerd Müllers Bundesliga-Rekord von 40 Treffern in einer Saison eingestellt. Der Weltfußballer erzielte am Samstag im Spiel beim SC Freiburg in der 26. Minute per Elfmeter sein Saisontor Nummer 40 und egalisierte damit die Bestmarke aus der Spielzeit 1971/72.

