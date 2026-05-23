Stuttgart schöpft aus dem Vollen, Bayern muss auf Neuer verzichten - wer holt sich im Berliner Olympiastadion die Trophäe?

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart treffen heute Abend (20.00 Uhr/ ARD und Sky) im Finale des DFB-Pokals aufeinander. Für den deutschen Rekordmeister geht es nach der Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga um das Double.

Die Münchner stehen zum 25. Mal im Endspiel und gehen nach den drei Siegen in den bisherigen Saisonduellen als Favorit in die Partie im Berliner Olympiastadion. Verzichten müssen sie dabei auf Nationaltorwart Manuel Neuer, der wegen einer Wadenverletzung ausfällt. Vertreten wird der Kapitän, dessen WM-Teilnahme nicht in Gefahr ist, von Jonas Urbig.

Der VfB Stuttgart reist mit Selbstvertrauen nach Berlin. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß qualifizierte sich am letzten Bundesliga-Spieltag noch für die Champions League und geht dennoch als Außenseiter in das Finale. Stürmer Deniz Undav betonte, die Schwaben könnten befreit aufspielen. Personell können die Stuttgarter aus dem Vollen schöpfen.