Im Rennen um die Champions-League-Qualifikation darf sich Leverkusen keinen Ausrutscher in Heidenheim erlauben. Dabei rückt vor allem die Torhüter-Personalie in den Mittelpunkt.

Leverkusen (dpa) - Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim steht bei Bayer Leverkusen vor allem die Torwartfrage im Fokus. Trainer Kasper Hjulmand ließ offen, ob der zuletzt gesetzte Janis Blaswich im Tor bleibt oder der genesene Stammtorhüter Mark Flekken zurückkehrt.

«Mark ist fit und einsatzbereit – wir sehen morgen, wer spielt», sagte Hjulmand vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Eine Entscheidung sei intern bereits gefallen, Details zur Aufstellung verriet er allerdings nicht: «Ich sage nie vorher, wer in der Startelf steht», betonte Hjulmand, der den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition als ein «Gewinn für die Mannschaft» sieht.

«Schwierige Wahl»

Blaswich hatte zuletzt in der Champions League gegen Arsenal London überzeugt. Flekken ist nach seiner Verletzung wieder genesen. «Es ist eine schwierige Wahl», sagte Hulmand.



Sportlich geht es für Leverkusen in die entscheidende Phase der Saison. Acht Spiele stehen noch aus, der Kampf um die Qualifikation für die Champions League bleibt eng. Bayer liegt fünf Punkte hinter Rang drei. Mit einem Erfolg auf der Ostalb könnte Leverkusen den Druck auf die Konkurrenten weiter erhöhen. «Es sind acht wichtige Partien für uns», sagte Hjulmand, der vor dem Duell mit dem Tabellenletzten warnt: «Auch wenn Heidenheim unten steht, ist es sehr schwierig, dort zu spielen.» Entscheidend sei der Fokus: «Die Bundesliga ist unser wichtigster Wettbewerb.»