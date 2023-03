Angesichts der Krise bei der Großbank Credit Suisse und dem Kollaps mehrerer regionaler US-Banken hat Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz hat die Stabilität des deutschen Bankensystems hervorgehoben. Die Zinswende komme bei den Banken an und es gebe eine gewisse Grundnervosität an den Finanzmärkten, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Allerdings hat die Situation bei der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse erstmal keine direkten Folgen für uns.» Das deutsche Bankensystem sei stabil aufgestellt, das gelte gerade auch für den Finanzplatz Stuttgart.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Kollaps mehrerer regionaler US-Banken - darunter der Silicon Valley Bank - hatte Unsicherheit im Bankensektor ausgelöst. Bei der schon zuvor angeschlagenen Credit Suisse schlug sich dies besonders deutlich nieder. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Schweizer Notenbank dem Geldhaus mit einer Kreditlinie von 50 Milliarden Franken (50,7 Mrd Euro) unter die Arme greifen will.

Auch der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, Moritz Kramer, geht nicht davon aus, dass sich die Krise stark im Südwesten niederschlägt. Credit Suisse sei eine international vernetzte Großbank - für kleinere Banken aus Baden-Württemberg solle das keine wesentliche Effekte haben, sagte Kraemer der dpa. Generell seien europäische Banken mit Blick auf die Kapital- und Liquiditätslage in einer komfortablen Situation. «Wir erwarten keine Bankenkrise.»