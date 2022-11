Die Drohungen des Fußball-Weltverbandes FIFA und der Verzicht des Deutschen Fußball-Bundes auf die «One Love»-Kapitänsbinde bei der Weltmeisterschaft in Katar stoßen auch bei Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) auf Unverständnis. «Den größten Fachkräftemangel haben wir offenbar an Leuten, die Haltung haben», twitterte er am Montag nach der Entscheidung mehrerer europäischer Teams, unter dem Druck angedrohter Sanktionen des Weltverbands auf das Tragen der Binde zu verzichten. Ebenfalls am Montag war bekannt geworden, dass zum aktuellen Lehrjahr im Südwesten über 11.300 Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben sind.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die FIFA hatte das Tragen der mehrfarbigen und symbolträchtigen Kapitänsbinde mehrerer europäischer Nationen zuvor untersagt und den Verbänden sportliche Sanktionen angedroht. Daraufhin hatten die Verbände aus Deutschland, Dänemark, England, Wales, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden mitgeteilt, ihre Kapitäne nicht wie geplant mit der „One Love“-Binde auflaufen zu lassen.

