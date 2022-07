Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) will angesichts der schwierigen Haushaltslage nur 350 neue Stellen in Verwaltung und Schulen bewilligen. Die Ministerien haben dagegen 8796 neue Posten beantragt, wie aus einem aktualisierten Entwurf des Ministeriums für die Haushaltsberatungen am kommenden Dienstag hervorgeht. Die Ressorts selbst sollen nur 11 neue Stellen erhalten, wie die „Stuttgarter Zeitung“ (Donnerstag) berichtet. Die Ministerien hatten einen Bedarf von 400 angemeldet. Die meisten der 350 Stellen sollen Schulen, Gesundheitsämter und Justizvollzug zugutekommen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Allerdings hatte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) fast 4500 neue Stellen beantragt. Großer Verlierer wäre nach diesen Plänen Innenminister Thomas Strobl (CDU). Er hatte etwa 2740 Stellen für Polizei und Regierungspräsidien gefordert - kann aber nur mit sehr wenigen Neustellen rechnen.