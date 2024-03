Wann der neue Bahnhof in Betrieb geht, ist weiterhin unklar. Interessierte können ihn über die Ostertage aber zumindest besichtigen. Es finden erneut die Tage der offenen Baustelle statt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Kelchstützen, erste Bahnsteige, Lichtaugen: Interessierte können auch in diesem Jahr über die Osterfeiertage wieder Teile der Großbaustelle für den Tiefbahnhof von Stuttgart 21 besichtigen. Von Karsamstag bis Ostermontag können Besucher in der Stuttgarter Innenstadt von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr über die Baustelle schlendern. An mehreren Informationsständen beantworten Fachleute von Bahn und Projektpartnern Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Im vergangenen Jahr waren rund 90.000 Besucherinnen und Besucher zur Baustelle gekommen.

Wann der neue Bahnhof in Betrieb gehen wird, ist derzeit noch unklar. Die Bahn teilte jüngst mit, dass der bestehende Stuttgarter Hauptbahnhof zumindest auch im Jahr 2026 weiter in Betrieb bleibe. Aufgrund von großen Herausforderungen bei der Digitalisierung des Stuttgarter Bahnknotens werde man den Fahrplan für das Jahr 2026 noch auf Basis der alten Infrastruktur mit dem bestehenden Kopfbahnhof erstellen, hieß es. Eigentlich sollte dieser im Dezember 2025 durch den neuen Tiefbahnhof ersetzt werden. Ob und wie der neue Tiefbahnhof dann in Betrieb gehen kann, will die Bahn bis Juni entscheiden.

