Mannheim (dps/lsw) - Bauarbeiten an einer Eisenbahnüberführung in Mannheim verursachen von diesem Samstag an Zugausfälle zwischen der Quadratestadt und Heidelberg. Noch bis zum 30. Oktober müssen Passagiere der Linie RE 10 a/b mit Einschränkungen rechnen, teilte die SWEG Bahn Stuttgart GmbH am Donnerstag mit. Reisende von und nach Mannheim werden gebeten, in diesem Abschnitt die Züge der S-Bahn RheinNeckar zu nutzen. Detaillierte Informationen erhalten Fahrgäste auf https://www.sweg.de/de/fahrplan-netz/verkehrsmeldungen/.