Baden-Württemberg Baumstämme auf Gleisen – Polizei ermittelt nach Zugkollision

Bahngleise
Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (Symbolbild)

Armdick sind die beiden Baumstämme, die Unbekannte auf die Gleise der Zugstrecke zwischen Sigmaringen und Ulm gelegt hatten. Die Polizei geht von Vorsatz aus.

Scheer (dpa/lsw) - Unbekannte haben bei Scheer (Kreis Sigmaringen) Baumstämme vorsätzlich auf Bahngleise gelegt - ein Regional-Express ist damit kollidiert. Der Zug war am Freitagabend auf der Strecke von Sigmaringen nach Ulm unterwegs, als er laut Polizei kurz nach dem Schloßberg-Tunnel gegen die zwei armdicken Hindernisse prallte.

Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein, verletzt wurde niemand. An Bord befanden sich 18 Fahrgäste sowie eine Fahrgastbegleiterin. Der Zug wurde anschließend in Mengen (Kreis Sigmaringen) gestoppt, wo die Reisenden aussteigen konnten.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeuginnen und Zeugen. Der nachfolgende Schienenverkehr hatte eine rund zweistündige Verspätung.

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