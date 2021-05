Der Bananensprayer ist wieder da. Zu Thomas Baumgärtels Aktion, sein Markenzeichen an die Fassaden von Impfzentren zu sprayen – so auch im März in Landau –, zeigt die Neue Kunst Gallery von Michael Oess in Karlsruhe ab Sonntag eine Ausstellung. Rund 30 Exponate sind zu sehen: Leinwände, Objekte, Straßenschilder und einiges anderes mehr.

Mit seiner stacheligen Corona-Bananen wollte der Kölner Streetart-Künstler Baumgärtel während der Pandemie mobil machen in Sachen Impfbereitschaft nach dem Motto „Kunst heilt“. Exemplare der gelben Südfrucht mit den Corona-Spikes und der Spritze im Buckel sind in Karlsruhe auf Plakaten, Verkehrspylon und als Objekt zu sehen. Eine Banane mit dem typischen Hut ist als Hommage an Joseph Beuys gedacht, der kürzlich 100 Jahre alt geworden wäre. In anderen Arbeiten lässt Baumgärtel die Sendung mit der Maus hochleben und Pipi Langstrumpf.

Termin

„Impfbanane - Kunst heilt!“ 30. Mai bis 4. Juli in der Neue Kunst Gallery Karlsruhe: Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 11-14 Uhr, nach Vereinbarung unter Telefon 0151 15613713.