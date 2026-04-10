Der designierte deutsche WM-Keeper Oliver Baumann will sich weiter nicht vom Thema Manuel Neuer verrückt machen lassen. «Jeder hat seinen Senf dazu gegeben», sagt er nach zwei Gegentoren in Augsburg.

Augsburg (dpa) - Nationaltorwart Oliver Baumann hat gelassen auf die neuesten Debatten um Manuel Neuer reagiert. «Ich mach's wie in der Quali: Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, ich vertraue auf meine Stärken», sagte der 35-Jährige nach dem 2:2 seiner TSG Hoffenheim beim FC Augsburg im Sky-Interview. «Ich bin einer, der sich jetzt nicht hinstellt und sagt, wie geil ich bin, sondern für mich zählt Leistung.»

Der fünf Jahre ältere Neuer hatte diese Woche beim 2:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League bei Real Madrid geglänzt, was wieder Spekulationen über eine Rückkehr in die Nationalmannschaft angeheizt hatte. Experten wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sehen jedoch keine Chance, dass der Weltmeister von 2014 bei der WM im Sommer wieder im deutschen Tor steht. Auch Neuer hat dies ausgeschlossen.

Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Baumann derzeit die Nummer 1 in der DFB-Auswahl. Der Hoffenheimer muss sich seit Monaten Fragen zu seiner Situation und zu Neuer anhören. «Es ist auch alles gesagt. Und jeder hat seinen Senf dazu gegeben, dabei belasse ich es auch», sagte Baumann. Bei den Gegentoren im Freitagabend-Spiel der Bundesliga war der TSG-Keeper machtlos. Den Strafstoß der Augsburger kurz vor Schluss schoss Alexis Claude-Maurice über das Tor.