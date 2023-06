Unbekannte Kinder sollen laut Zeugen vor dem Brand an einem Mehrfamilienhaus in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) gezündelt haben. Polizeiangaben von Dienstag zufolge fing am Vorabend eine Kücheneinrichtung Feuer, weil glühende Teile durch ein gekipptes Fenster wehten, auch ein Thujabaum vor dem Haus brannte nieder. Hausfassade und Fenster wurden durch die Hitze beschädigt.

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - In der Brandwohnung war zum Ausbruch des Feuers niemand, andere Hausbewohner brachte die Feuerwehr nach draußen. Eine 57 Jahre alte Frau kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um Brandstiftung handeln. Zeugen hatten vor dem Brandausbruch zwei Kinder wahrgenommen, die wohl Müllsäcke unter dem Thujabaum angezündet haben sollen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

