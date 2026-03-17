Tragischer Unfall bei Waiblingen: Ein Baum fällt auf ein fahrendes Auto, der Fahrer wird tödlich verletzt. Warum der Baum umstürzte, wird ermittelt.

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist getötet worden, als ein Baum auf seinen fahrenden Wagen gestürzt ist. Warum der Baum umfiel, ist derzeit noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings sei kein starker Wind verantwortlich und es hätten auch keine Arbeiten dort stattgefunden. Der Baum stand auf einem Grünstreifen neben der Straße. Der 55 Jahre alte Fahrer wurde in seinem Wagen bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.