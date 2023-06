Ein Brand hat im Schwarzwald-Baar-Kreis ein altes Bauernhaus fast vollständig zerstört und einen Mann schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag brach das Feuer am frühen Samstagabend in Blumberg in der an das Wohnhaus angebauten Scheune aus. Die Ursache hierfür war zunächst unklar.

Blumberg (dpa/lsw) - Der 64-Jährige Eigentümer des Hauses versuchte zunächst, die Flammen selbst zu löschen, dabei erlitt er schwere Brandverletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Etwa 130 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf weitere angrenzende Gebäude übergriffen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 500.000 Euro.

