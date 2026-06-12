Ein Arbeiter stürzt rücklings in die Tiefe. Die Polizei hat während des Einsatzes mit Schaulustigen zu kämpfen.

Hockenheim (dpa/lsw) - Ein Bauarbeiter ist bei einem Sturz in Hockenheim ( Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der 53-Jährige war in eine Baugrube gestiegen, als die von ihm benutzte Leiter aus bislang unbekannten Gründen wegrutschte. Er stürzte aus rund zwei Metern Höhe rücklings in die Grube und verlor das Bewusstsein. Ein Arbeitskollege alarmierte den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr rettete den Schwerverletzten mit einer Drehleiter aus der Baugrube. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Während des Vorfalls am Donnerstag ermahnte die Polizei mehrfach Schaulustige und verwies sie vom Ort des Geschehens.