Der Großbrand mit Millionenschaden in einem Mosbacher Einkaufscenter könnte durch Bauarbeiten ausgelöst worden sein. Diese seien am Tag des Brandes an der Dachverkleidung durchgeführt worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mosbach am Mittwoch mit. Die Ermittlungen dauern demnach an, es bestehe lediglich ein Anfangsverdacht. Zudem wolle man klären, ob der Feueralarm und die Sprinkleranlagen beim Brand am Montag funktioniert haben. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Mosbach (dpa/lsw) - Laut einem Sprecher der Feuerwehr Mosbach ist der Großteil des Einkaufscenters nun einsturzgefährdet. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis Mittwoch hin, wie ein Sprecher der Leitstelle Neckar-Odenwald sagte. Nach wie vor sei von Verletzten nichts bekannt. Auf welchen Millionenbetrag sich der entstandene Sachschaden in etwa beziffern lässt, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Am Montagnachmittag waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Hubschrauber im Großaufgebot zu dem brennenden Gebäudekomplex ausgerückt. Das Feuer weitete sich auch auf einen Supermarkt und ein Elektrogeschäft aus. Am Dienstagnachmittag beendete die Feuerwehr laut dem Sprecher der Leitstelle Neckar-Odenwald die Löscharbeiten.

