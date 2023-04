Eine explodierte Batterie eines Elektrogerätes hat einen Kellerbrand in Konstanz ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten die Bewohner bei dem Brand am Freitag aus dem Gebäude evakuiert werden, sie wurden in der Mensa einer nahegelegenen Schule betreut. Nach Angaben der Feuerwehr konnten 20 Menschen unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden.

Konstanz (dpa/lsw) - Nach den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute im Keller ein Elektrogerät, dessen Batterie explodiert war. Über die Art des Elektrogeräts machten Feuerwehr und Polizei keine Angaben. Auch die Schadenssumme war zunächst unklar.

