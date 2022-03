Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim müssen in der entscheidenden Phase der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) personelle Rückschläge verkraften. Jason Bast erlitt nach Clubangaben vom Dienstag in der Partie gegen den ERC Ingolstadt eine Fußverletzung und wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Bei Sturmkollege Lean Bergmann, der wegen einer Beinverletzung ohnehin pausieren muss, wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Ob diese eine Folge einer Corona-Infektion oder eine Impf-Nebenwirkung sei, können die Ärzte nicht bestätigen, teilte der Club mit. Klar sei aber, dass Bergmann in dieser Saison gar nicht mehr eingreifen kann.

