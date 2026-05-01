Am Ende setzt sich der Favorit doch durch. Nach anfänglichen Problemen verteidigen Kelterns Basketballerinnen ihren Meistertitel.

Marburg (dpa) - Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern haben ihren Titel in der Damen-Basketball-Bundesliga verteidigt. Das Team um Kapitänin und Nationalspielerin Alexandra Wilke gewann das vierte Endspiel beim BC Marburg mit 73:62 (35:28) und entschied die Best-of-Five-Finalserie damit mit 3:1 für sich. Für Keltern ist es der fünfte Meistertitel nach 2018, 2021, 2023 und 2025.

Marburg war nur als Tabellensiebter in die Playoffs gestartet und hatte nach Siegen gegen die Saarlouis Royals und den Syntainics MBC völlig überraschend das Finale erreicht. Dort gelang es dem Außenseiter sogar, das zweite Spiel in Keltern zu gewinnen. Doch der Favorit zeigte sich davon unbeeindruckt und gewann die Spiele drei und vier in Marburg.

Fokus jetzt auf Heim-WM

Der Fokus im Frauen-Basketball richtet sich nun auf die Heim-WM im September in Berlin. Dann will die deutsche Nationalmannschaft mit den WNBA-Stars Satou und Nyara Sabally, Leonie Fiebich, Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner um eine Medaille mitspielen. Aus der Bundesliga werden es dagegen wohl nur wenige Spielerinnen in den WM-Kader schaffen, da die deutsche Liga international nach wie vor nur zweitklassig ist.