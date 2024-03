Tübingen trennt sich von Basketball-Profi Zaccheus Darko-Kelly. Der US-Amerikaner hofft auf mehr Spielzeit in Neuseeland.

Tübingen (dpa/lsw) - Basketball-Profi Zaccheus Darko-Kelly wird den abstiegsbedrohten Basketball-Bundesligisten Tigers Tübingen zum 1. April nach nicht einmal einer Saison wieder verlassen. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner werde nach Neuseeland zu den Otago Nuggets wechseln, teilten die Tübinger am Mittwoch mit. In Neuseeland beginnt erst Ende März die Spielzeit. «Unser Kader ist aktuell enorm groß», begründete Trainer Danny Jansson die Entscheidung: «Es war für beide Seiten klar, dass er eventuell in den nächsten Spielen nicht immer im Kader steht. Er kam im Sommer von einer schwereren Verletzung zurück.»

Darko-Kelly war im vergangenen Sommer von PAOK Saloniki nach Tübingen gekommen. In Griechenland hatte er sich einen Bruch des linken Knöchels zugezogen und die Saison frühzeitig beenden müssen.

Tabelle

Vereinsmitteilung