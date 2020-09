Fast alle Basketball-Ligen warten mit ihrem Saisonstart noch bis Ende Oktober beziehungsweise Anfang November. Die 2. Regionalliga Südwest startet planmäßig am Wochenende in die neue Runde – mit deutlich veränderten Rahmenbedingungen in Zeiten von Corona.

So wird die Zuschauerfrage unterschiedlich gelöst. In Hessen zum Beispiel finden alle Begegnungen ohne Anhänger statt. In Rheinland-Pfalz gibt es auch viele Einschränkungen für den Spielbetrieb, alles wird individuell geregelt je nach Verein und Hallensituation. Ein grundsätzliches Zuschauerverbot gibt es aber nicht. Jeder Verein muss ein Hygienekonzept erarbeiten und es allen Vereinen vorlegen.

Besonders kompliziert gestaltet sich die Hallensituation beim TV Bad Bergzabern, da die kleine Kreishalle – letzte Runde feste TVB-Heimstätte - vorerst keinen Spielbetrieb zulässt und in der großen VG-Halle die Abschlussarbeiten der großflächigen Sanierungsmaßnahme noch nicht abgeschlossen sind. Wie der Sportliche Leiter des Turnvereins, Andreas Offenhäußer aus Klingenmünster, mitteilt, sind deshalb Mitte dieser Woche die ersten drei Heimspiele von Bergzaberns Basketballer gegen SG Lützel-Post Koblenz II (19. September), ASC Mainz (3. Oktober) und SG TV Dürkheim/BI Speyer (17. Oktober) abgesetzt worden. Neue Termine gibt es noch nicht.

Am ersten Spieltag sind die Kurstadt-Korbjäger am Samstag (15 Uhr) auswärts beim Rheinland-Pfalz-Rivalen Gladiators Trier II gefordert – mit dem bewährten Trainer Florian Hatt. Neu bei dem diesjährigen Wettbewerb unter Covid-19-Bedingungen: Es wird keine Absteiger geben. Der Meister oder Erstplatzierte (bei frühzeitigem Saisonabbruch) darf aufsteigen.