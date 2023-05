Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 52:77 (25:38) unterlag der TV Bad Bergzabern am ersten Spieltag in der 2. Basketball-Regionalliga Südwest bei den Gladiators Trier II. Für den verhinderten Cheftrainer Florian Hatt stand der langjährige Bundesliga- und Zweitliga-Profi Simon Schmitz an der Seitenlinie.

Der lange in Bayreuth und zuletzt bei den Gladiators Trier tätige Schmitz kehrte im Frühjahr in seine südpfälzische Heimat zurück und lebt mit seiner Familie in Landau. Verletzungen