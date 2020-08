Aaron Schmitz geht in seine vierte Saison mit den Arvato College Wizards. Seit 2017 trägt der in Bad Bergzabern aufgewachsene Basketballer das Trikot der Mannschaft des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Nach einer starken Regionalliga-Runde geht es wieder in der Zweiten Basketball-Bundesliga an den Start.

„Die letzte Saison hätte nicht besser laufen können. Sieht man mal von Corona ab. Doch wir hatten ja auch schon vor dem Saisonabbruch den Titel fix“, sagt der 1,93 Meter lange Aufbauspieler. „Wir trumpften von Anfang an groß auf, marschierten souverän und haben die Liga dominiert. Wir haben eine super Truppe beisammen, sind eingespielt.“

Der Sohn des früheren Nationalspielers und Bundesliga-Profis Horst Schmitz ist mit seinen 27 Jahren einer der Routiniers im Team der Wizards. In der Meistersaison war er der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld. Auf die neue Herausforderung hat der Mechatronik-Student richtig Bock – denn es gibt etwas gutzumachen: „Die letzte Zweitliga-Saison vor gut zwei Jahren ist nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten. An Motivation wird es uns deshalb nicht fehlen“, erzählt Schmitz.

Smart und clever

Der Spielmacher, der nach den Anfängen in Bergzabern in Speyer, bei der BG Karlsruhe und den Academics Heidelberg gespielt hat, ist smart und clever. Er weiß, wie schwer es sein wird, sich im neuen Umfeld zu behaupten. Und welche „Brocken“ auf den badischen Liganeuling warten. Selbstbewusst, aber dennoch mit Demut in die Saison zu starten, ist sinnvoll. Zumal das neue Team noch nicht komplett ist und die Vorbereitungszeit gerade begonnen hat. Für Mitte Oktober ist der Zweitliga-Auftakt geplant. Neben Schmitz, der seit sechs Jahren in der Fächerstadt lebt, haben unter anderem Kapitän Nils Maisel, der 2,09-Meter-Riese Eyke Prahst sowie der höherklassige erprobte Christian Rupp ihre Verträge verlängert.

Neuer Trainer

Eine weitere wichtige Entscheidung war die Verpflichtung von Weltenbummler Daniel Nelson als neuen Headcoach. Er wird Nachfolger von Erfolgstrainer Kay Blümel (Jockgrim), der aus beruflichen Gründen sein Amt abgab. Der Ire Nelson war in den USA, Australien, Italien, Russland, Großbritannien und zuletzt in Neuseeland aktiv. In Deutschland war der 36-Jährige als hauptverantwortlicher Coach bereits für Giants Nördlingen (Zweite Liga) und die U19 der Porsche BBA Ludwigsburg sowie als Cotrainer des Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg engagiert.

Der neue Mann am Regiepult wird auch für Schmitz eine neue Erfahrung werden – „alte Zöpfe“ abschneiden, raus aus der alten Komfortzone und rein in ein neues Miteinander.