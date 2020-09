Die Basketball-Regionalliga Südwest mit dem TV Bad Bergzabern will an den Plänen, die Meisterschaftsrunde termingerecht Mitte September zu starten, festhalten. In allen anderen darunter liegenden Spielklassen im Land – von der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar bis in die B-Klasse Pfalz – gibt es jetzt einen Corona-Aufschub.

Das ganze Gebilde mit den in den vergangenen Wochen wieder steigenden Infektionszahlen wackele und viele Vereine brauchten noch Zeit, die Hygienevorschriften für Meisterschafts- oder Pokalspiele umzusetzen, so Andreas Offenhäußer vom Basketballverband Pfalz (BVP). Deshalb hätten die Basketballverbände Rheinland-Pfalz und Pfalz entschieden, in den landesweit überregionalen und in den regionalen Spielklassen erst Ende Oktober (Oberliga Herren) beziehungsweise Anfang November einen Neubeginn zu wagen.

Hallenproblem

Wie der in Klingenmünster lebende BVP-Sportwart weiter mitteilt, ist in der Regionalliga der Rundenauftakt der Bad Bergzaberner unverändert am 12. September mit dem Auswärtsspiel bei den Gladiators Trier II geplant. Das erste TVB-Heimspiel ist eine Woche später am 19. September gegen die SG Lützel-Post Koblenz II vorgesehen.

Der TV Bad Bergzabern muss jedoch die Möglichkeit der Austragung von Heimspielen aufgrund der besonderen Hallensituation noch prüfen. Die Verbandsgemeindehalle ist im September nach den sich verzögernden Baumaßnahmen noch nicht verfügbar. In der Kreishalle – seit 18 Monaten die Ausweichhalle - können die Duschen aktuell nicht genutzt werden.

Einstieg am sechsten Spieltag

Die anderen südpfälzischen Mannschaften in der Landes- und Bezirksliga sowie A- und B-Klasse starten jetzt neu ab „Spieltag sechs“ am 7. und 8. November. Die ersten fünf zurückgestellten Spieltage werden nach dem ursprünglich offiziellen Saisonende im März nach den Osterferien im April und Mai 2021 nachgeholt. So jedenfalls der Plan, sollten die Corona-Entwicklungen nicht weitere Anpassungen erfordern.

Auch die für Anfang September geplante erste Pfalzpokal-Runde wird, so der Basketballverband Pfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage, auf einen späteren, noch nicht terminierten Zeitpunkt „nach hinten“ verschoben. Die zuständigen Verbände hoffen, zur Planungssicherheit der Vereine beizutragen.