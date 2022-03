Die AC/DC-Coverband Barock kommt zu zwei Konzerten in die Wörther Festhalle, die eigentlich schon vor zwei Jahren hätten stattfinden sollen: am Freitag und Samstag, 18. und 19. März, jeweils um 20 Uhr.

Um möglichst authentisch zu wirken, spielen die Musiker sogar die gleichen Instrumente wie ihre Vorbilder und haben auch die Bühnenshow der Australier genau studiert. Das Repertoire umfasst alle bekannten Songs wie „Highway to Hell“, „Back in Black“ und „Thunderstruck“ sowie viele Album-Tracks, die AC/DC selbst niemals live gespielt hat. Zum Einsatz bringen will die Band auch bis zu acht der legendären Kanonen sowie die überdimensionale „Hell’s Bell“. Karten: www.rheinpfalz.de/ticket.